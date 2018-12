Scuola: all’esame del Senato i fondi per l’aumento degli stipendi

editato in: da

(Teleborsa) – Sono approdati all’esame del Senato, nell’ambito della legge di bilancio, i fondi per l’aumento degli stipendi al corpo docente. Sul tema si è espresso il Ministro dell’istruzione Marco Bussetti, secondo cui lo stanziamento dei fondi passati al vaglio a Palazzo Madama servirebbe a mantenere l’elemento perequativo, cioè quelle risorse finanziate fino al 2018 per consentire l’aumento del 3,48% dello stipendio riconosciuto al corpo docente. Inoltre, il Ministro ha ribadito che sono in programma degli incontri con i sindacati del comparto scuola.

Per Anief, invece, i compensi del personale pubblico rimangono decisamente lontani sia dal futuro aumento del costo della vita previsionale, sia dai 12-14 punti di inflazione certificata nell’ultimo decennio rispetto agli stipendi mensili. Condizione per cui, secondo Anief, non ci sarebbe alcun margine di dialogo tra il Ministero ed i sindacati.

“Per ottenere l’allineamento all’inflazione – spiega Marcello Pacifico, Presidente nazionale Anief – occorrerebbe il triplo di quanto è stato inserito nella legge di bilancio. Stando così le così, al Ministro Bussetti bisogna dire che l’incontro lo deve fare prima con i colleghi di governo e poi con i sindacati”.