Scuola: allarme classi pollaio, 500 con più di 34 alunni

(Teleborsa) – Il sovraffollamento delle classi renderebbe molti istituti scolastici italiani, di ogni ordine e grado, fuorilegge. Queste le parole del Deputato pentastellato Luigi Gallo, Presidente della Commissione Cultura Scienza e Istruzione di Montecitorio, che nella giornata di ieri, 30 gennaio, avrebbe affrontato il tema delle così dette “classi pollaio” in un video su Facebook. Un problema diffuso su tutto il territorio nazionale e di cui il Movimento 5 Stelle si era fatto carico giorni addietro, prima della retromarcia innestata proprio ieri per mancanza di coperture.

Una situazione, quella delle classi troppo gremite, che “Genera rischi inerenti alla sicurezza – ha osservato Marcello Pacifico, Presidente nazionale Anief – questione che espone anche i dirigenti scolastici a un accentuarsi delle loro responsabilità. Altresì – ha sottolineato – il dilagare delle classi pollaio non tiene conto della tutela degli alunni diversamente abili, che necessiterebbero di spazi adeguati”.

“Negli ultimi mesi abbiamo lottato con tutte le nostre forze affinché l’annosa situazione trovasse una soluzione – ha continuato Pacifico – Per questo rilanciamo la nostra Operazione Verità, in cui invitiamo tutte le Rsu a richiedere la lettera con la quale rivolgersi al dirigente scolastico e avere informazioni dettagliate, istituto per istituto”.