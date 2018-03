Scuola, al via i ricorsi Anief per i docenti esclusi

editato in: da

(Teleborsa) – Il Tar del Lazio, come già stabilito sul precedente concorso a cattedra del 2012, ha sancito la legittimità della partecipazione alle procedure concorsuali dei laureati non abilitati, annullando il bando nella parte che li escludeva. Le sentenze del Consiglio di Stato (nn. 105 e 717) dello stesso anno hanno confermato tale orientamento, consentendo così l’immissione in ruolo dei laureati ricorrenti ammessi con riserva alle prove concorsuali.

Lo stesso è avvenuto per i docenti di ruolo che, sempre nei ricorsi patrocinati dagli Avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli dell’Anief, con sentenza n. 12071/2015 del Tar Lazio, hanno visto riconosciuto lo stesso diritto. Grazie al riconoscimento del medesimo diritto, sono stati ammessi i ricorrenti patrocinati dall’Avvocato Tiziana Sponga dell’Anief i quali, in possesso del diploma magistrale indirizzo linguistico, hanno ottenuto l’annullamento della nota Miur (prot. 3123 del 14/11/2012 interpretativa della C.M. n. 29 del 04/02/1991) grazie alle sentenze passate in giudicato (nn. 1301, 3463, 4198, 8724 del 2014) e alle recenti sentenze nn. 3416, 10102, 10103 del 2015.

Di fronte a questa giurisprudenza granitica, tuttavia, l’amministrazione e il legislatore continuano a ignorare i punti in diritto, sottoponendo nuovamente i bandi concorsuali appena emanati, a una valanga di ricorsi che l’Anief ha deciso di patrocinare presso gli stessi tribunali amministrativi.

Per partecipare ai ricorsi, spiega il giovane sindacato della scuola guidato da Marcello Pacifico, è necessario presentare la domanda cartacea, ove prevista, e disponibile all’interno dei form di adesione sul Portale Anief e, contestualmente, aderire al contenzioso. La data di scadenza per aderire on line e inviare ad Anief la documentazione richiesta per ricorrere è il 30 marzo, ultimo giorno utile anche per presentare la domanda.