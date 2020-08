Scuola, al via campagna di incontri informativi per immissioni in ruolo 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Per le immissioni in ruolo dei docenti 2020 sono state recepite alcune proposte del giovane sindacato della scuola Anief per la revisione dell’allegato A contenente le istruzioni per l’avvio delle operazioni di reclutamento.

Il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, esprime soddisfazione e spiega che “sia per il personale beneficiario di legge 68/1999 che per il personale appartenente alle sezioni dell’infanzia o alle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori era necessario un intervento correttivo”.

Proprio per chiarire tutto quello che c’è da sapere sulle immissioni in ruolo 2020, l’Anief ha annunciato l’avvio di un ciclo di incontri informativi in videoconferenza: domani 12 agosto la prima data utile con un webinar informativo di Chiara Cozzetto, segretaria generale Anief, che sarà replicato anche il giorno successivo 13 agosto.

Previsti, inoltre, incontri informativi in varia forma – skype, telefono, presenza, videoconferenza – organizzati dalle singole strutture territoriali Anief.

Un focus sarà dedicato al sistema Polis Istanze OnLine ed alle modalità di gestione delle procedure informatizzate di immissione in ruolo. Particolare attenzione sarà dedicata, poi, alla situazione dei docenti inseriti in GaE con riserva, in attesa di esito del contenzioso.

“La normativa di riferimento – spiega il Presidente Pacifico – è cambiata proprio nell’ultimo anno in modo significativo e, a nostro avviso, anche illegittimo. Il blocco di 5 anni nella sede di titolarità è una previsione che abbiamo contestato sin da subito e ci sembra illogico riscontrare che, poi, la procedura online consenta la scelta di un numero ristretto di sedi”.