Scuola, abolizione green pass: numeri record per petizione lanciata dall’ANIEF

(Teleborsa) – Numeri da record per la petizione lanciata dall’ANIEF che chiede l’abolizione dell’obbligo del green pass a scuola per il personale scolastico (docenti e ATA).

In pochi giorni, in oltre 65mila hanno firmato per chiedere l’abolizione di una norma che, in assenza di risposte, entro fine mese sarà impugnata nei tribunali per essere disapplicata e rinviata in Corte di Giustizia Europea per l’evidente contrasto con il Regolamento europeo 953/2021.

“L’obbligo è inutile, illegittimo e punitivo”, dice il Presidente dell’ANIEF Marcello Pacifico che aggiunge: “Il sindacato è pronto a scioperare nel primo giorno di lezioni in ogni regione, perché non ci sono le condizioni per riaprire in sicurezza. Lo stesso protocollo potrebbe saltare, perché non reca misure per sdoppiare le classi e raddoppiare gli organici. Sul precariato poi si toccheranno cifre da record”.