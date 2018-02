Scorporo rete, JV con Canal+, Persidera: TIM al lavoro su più fronti

(Teleborsa) – Fari puntati su TIM, al centro di indiscrezioni su vari fronti.

Secondo alcuni organi di stampa starebbe entrando nel vivo il piano di scorporo della rete, con la big delle tlc che avrebbe già scelto gli adviser dell’operazione.

Come noto, a inizio febbraio l’Amministratore Delegato Amos Genish ha illustrato al Governo una bozza del piano di separazionesocietaria della rete. Bozza che potrebbe essere discussa dal Consiglio di Amministrazione in agenda il prossimo 6 marzo, in occasione del quale saranno approvati Piano Industriale e bilancio.

Nel frattempo, però, sembra che siano sfumate le trattative con Canal+ per creare una joint venture con TimVision sui contenuti. A metà gennaio sembrava che le parti avessero tutta l’intenzione di concludere le trattative anche alla luce del fatto che l’offerta convergente di contenuti video è uno degli elementi principali del piano strategico 2018-2020 di TIM.

Resta inoltre aperto il dossier Persidera. Oggi, 23 febbraio, si terrà un CdA straordinarioper valutare l’unica offerta ricevuta, quella congiunta vincolante di F2i e Rai Way. Secondo indiscrezioni i due offerenti avrebbero alzato la posta.