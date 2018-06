È scontro tra Trump e l’Europa per i dazi su acciaio e alluminio

editato in: da

Donald Trump, il controverso presidente degli Stati Uniti, ha fatto delle scelte commerciali che non stanno piacendo all’Europa.

Donald Trump, nel suo programma, aveva detto che avrebbe messo davanti a tutto gli interessi commerciali degli americani e sembra aver preso questo assunto in senso più che letterale. Il presidente degli Stati Uniti ha deciso di applicare dei dazi da protezionismo su acciaio e alluminio: e non stiamo parlando di percentuali basse, ma del 25% e del 10%. Una notizia questa, che ha fatto scattare l’Unione Europea. La decisione di Donald Trump nei confronti dell’Ue arriva insieme a quella presa verso Canada e Messico, che già aveva scatenato grossi malumori all’interno dei governi. La motivazione è quella di “Ragioni di sicurezza nazionale”, anche se a essere maggiormente colpiti sono i partner commerciali degli Stati Uniti.

Guerra commerciale in arrivo? Non si sa, fatto sta che anche il Fondo Monetario Internazionale non è stato felice dei dazi imposti da Donald Trump. «Non è positivo che le tensioni commerciali aumentino proprio in un momento in cui la ripresa globale è sostenuta dal commercio», ha detto l’FMI in una nota. Il problema, oltre ai dazi, è che adesso la furia di Londra, Parigi e Berlino potrebbe davvero scatenare un effetto domino con risultati negativi per i mercati finanziari. Sembra che molti paesi dell’Ue siano pronti a rappresaglie di un certo livello nei confronti degli Stati Uniti e che Messico e Canada non staranno assolutamente a guardare. Il Messico ha già dichiarato che alzerà le tasse su diversi prodotti come acciaio, carne di maiale, uva e mirtilli. Le contromisure europee, invece, potrebbero costare agli Stati Uniti anche 7,5 miliardi di dollari. Ma Donald Trump sembra non voler fare nessun passo indietro.

Non solo dazi verso Unione Europea, Canada e Messico: anche la Cina subirà gli effetti del nuovo protezionismo di Donald Trump. Sembra infatti che il “Tycoon”, da metà giugno, imporrà una stretta del 50% su diversi prodotti tecnologici. Decisioni queste, che potrebbero non avere degli effetti positivi su Wall Street e che hanno già scosso il G7: i vari capi di Stato e i ministri dell’economia, infatti, stanno già discutendo di questa situazione che potrebbe essere disastrosa per il mondo intero.