Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee. Pesa il settore bancario

editato in: da

(Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei. Continuano a pesare le preoccupazioni per la ripresa economica dopo la serie di dati cinesi negativi di ieri, per le ripercussioni del diffondersi della variante Delta e per l’evoluzione geopolitica dopo l’improvvisa caduta del governo afghano. Sulla Borsa di Milano il comparto peggiore è quello bancario, con il FTSE Italia All Share Banks in calo di oltre l’1,80%.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,177. L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,36%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 66,65 dollari per barile, in calo dello 0,95%.

Aumenta di poco lo spread, che si porta a +104 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,55%.

Tra i listini europei giornata fiacca per Francoforte, che segna un calo dello 0,20%, piatta Londra, che tiene la parità, e piccola perdita per Parigi, che scambia con un -0,58%.

Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB che accusa una discesa dello 0,82%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share perde lo 0,78%, continuando la seduta a 28.771 punti.

Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap, che mostra un calo dello 0,34%; sulla parità il FTSE Italia Star (+0,1%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Interpump (+0,97%), DiaSorin (+0,89%) e Inwit (+0,63%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su BPER, che prosegue le contrattazioni a -2,44%.

Sotto pressione Unicredit, che accusa un calo del 2,19%.

Vendite a piene mani su Banco BPM, che soffre un decremento del 2,15%.

Pessima performance per Pirelli, che registra un ribasso del 2,06%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, GVS (+2,27%), El.En (+1,63%), Sanlorenzo (+1,50%) e Carel Industries (+1,21%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca Popolare di Sondrio, che prosegue le contrattazioni a -3,32%.

Sessione nera per Webuild, che lascia sul tappeto una perdita del 2,84%.

Scivola ENAV, con un netto svantaggio del 2,80%.

In caduta libera CIR, che affonda del 2,08%.