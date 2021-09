Sciuker Frames, utile di 4,3 milioni di euro nel 1° semestre 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Il gruppo Sciuker Frames, quotato sull’AIM Italia e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, ha registrato un valore della produzione pari a circa 35,9 milioni di euro nel primo semestre del 2021, in crescita del 670,8% rispetto ai 4,7 milioni al 30 giugno 2020. L’EBITDA si attesta a 9 milioni di euro, in crescita del 955,3%, con un EBITDA margin al 25,2%. L’utile netto per il primo semestre è di 4,3 milioni di euro (in crescita del 2.958% rispetto allo 0,1 al 30 giugno

2020).

“I risultati semestrali esprimono quanto di buono abbiamo realizzato nella prima parte dell’anno, confermando l’eccezionale trend di crescita di tutto il gruppo – ha commentato Marco Cipriano, presidente e AD – È stato un semestre particolarmente ricco anche di eventi straordinari: l’acquisizione di GC infissi, la distribuzione del primo dividendo della storia della società, l’aumento di capitale a seguito della conversione dei warrant”.



La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo risulta essere positiva per 10.739 migliaia di euro al 30 giugno 2021, rispetto a 2.398 euro al 30 giugno 2020. Alla luce di questi risultati, Sciuker Frames conferma una proiezione a fine 2021 di 100 milioni di euro di valore della produzione, con 25 milioni di euro di EBITDA adjusted.

La società ha sottolineato di stare finalizzando il Piano Industriale 2021-2024, le cui linee guida saranno condivise con gli investitori successivamente all’approvazione del Consiglio di Amministrazione prevista per il prossimo 4 ottobre 2021. Il CdA ha deliberato l’interruzione del piano di buyback.