Sciuker Frames, tre milioni di euro per il bando Macchinari Innovativi

(Teleborsa) – Il leader nel settore della progettazione e produzione di finestre ecosostenibili Sciuker Frames (SCK) ha comunicato che il Ministero dello Sviluppo Economico ha concesso alla società un finanziamento di 3 milioni di euro nell’ambito del bando Macchinari Innovativi.

Il bando, compreso nel Piano Nazionale Impresa 4.0, è indirizzato a sostenere l’attività di ricerca, sviluppo e l’inserimento di un nuovo impianto automatico produttivo per finestre ecosostenibili in legno alluminio e in legno vetro.

“Un progetto altamente ingegneristico – ha affermato Marco Cipriano, Amministratore Delegato di SCK – che consentirà di aumentare le marginalità e di perfezionare il processo produttivo grazie alle più moderne tecnologie e ai più avanzati software a controllo numerico.”

SCK, a fronte di un investimento parti a 2,9 milioni di euro, ha ottenuto un ammontare di 2,2 milioni di agevolazioni. L’impegno green dell’azienda, tradottosi nel progetto #Sciuker4Planet, si estende anche allo stabilimento a basso impatto ambientale di Avellino, dove vengono prodotte circa 35 mila finestre l’anno.