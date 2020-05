Sciuker Frames, superbonus 110% per interventi efficienza energetica

editato in: da

(Teleborsa) – Sciuker Frames, tra le aziende che potranno sfruttare il “Superbonus” governativo pari al 110% per gli interventi di efficientamento energetico, previsto dal decreto Rilancio, ha ripreso l’attività produttiva lunedì 11 maggio a seguito del lockdown causato dall’emergenza Covid-19.

Le collezioni di finestre sostenibili ad alte performance in termini di isolamento termico sposano in pieno la manovra approvata dal Governo che ha inserito nel decreto Rilancio un potenziamento della detrazione fiscale del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

L’Ecobonus continuerà a svolgere il ruolo di incentivo fondamentale per tutto il settore dell’edilizia e in particolare per il mercato retail, poiché il bonus prevede incentivi legati a unità immobiliari indipendenti, non in costruzione, che siano prima casa, creando flussi rilevanti di domanda aggiuntiva per i lavori di ristrutturazione, con lo scopo di ottenere vantaggi concreti in termini di risparmio energetico.