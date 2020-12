Sciuker Frames stima fatturato oltre 18 milioni nel 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Sciuker Frames stima che il fatturato consolidato 2020 sarà superiore a 18 milioni di euro in crescita di oltre il 50% rispetto al fatturato consolidato 2019, pari a circa 12 milioni.

Lo fa sapere la società con una nota spiegando tale previsione è stata approvata dal CdA e che lo stesso board ha inoltre autorizzato la cessione della controllata svizzera Hub Frame, iscritta a nel bilancio consolidato 2019 per un valore pari a 900.000 mila euro, alla società Giuntex per un corrispettivo pari a 1 milione, da corrispondersi in 13 rate mensili di eguale importo a partire da gennaio 2021, generando una pluvalenza pari ad Euro 100.000.

L’ operazione – si legge nella nota – prevede la cessione della partecipazione detenuta dal Gruppo Sciuker Frames nella società svizzera Hub Frame, corrispondente al 100% del capitale sociale di quest’ultima ed avente un valore nominale pari a 100.000 Franchi Svizzeri. Il

perfezionamento della cessione è subordinato al rilascio, da parte di Giuntex di dichiarazioni e garanzie standard per contratti della

tipologia del Contratto di Compravendita.

L’operazione “si inquadra nell’ambito della dismissione di asset ritenuti non strategici, ed è finalizzata alla razionalizzazione della struttura organizzativa del Gruppo”.