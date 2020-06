Sciuker Frames sigla partnership con Enel X per sfruttare vantaggi ecobonus

editato in: da

(Teleborsa) – Sciuker Frames, PMI quotata sul mercato AIM Italia, annuncia un accordo di partnership tecnologica con Enel X, società del Gruppo Enel attiva nel mercato italiano dei servizi di efficientamento energetico, che ha recentemente lanciato opportunità rivolte ai condomini ed alle singole unità immobiliari per interventi di riqualificazione energetica.

L’intesa investirà anche la cessione del credito con la possibilità di usufruire della detrazione del 110% per la sostituzione degli infissi quando associata a uno dei lavori “maggiori” definiti dal Decreto Rilancio: cappotto termico degli edifici, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore.

Lo scopo della partnership è di sviluppare iniziative e progetti congiunti all’insegna dell’innovazione, della sostenibilità e del comfort abitativo.