Sciuker Frames protagonista del nuovo progetto Trilogy Towers

(Teleborsa) – Accordo da oltre un milione di Euro per Sciuker Frames per la fornitura del nuovo progetto residenziale del Gruppo Abitare In, Trilogy Towers.

Il progetto, situato nel quadrante nord-ovest della città di Milano, rappresenta un nuovo intervento di rigenerazione urbana che restituisce alla città un’area dismessa . Il tessuto urbano è incastonato da tre edifici che andranno a creare nuovo valore per il contesto urbano. Ancora una volta Abitare In ha scelto di installare la collezione di finestre ecosostenibili Skill dal design Made in Italy.

“Siamo orgogliosi di comunicare la chiusura di un nuovo accordo di fornitura con il Gruppo Abitare In – ha dichiarato Marco Cipriano, Amministratore Delegato di Sciuker Frames – . Grazie a questa partnership continuiamo il nostro percorso di crescita e allo stesso tempo siamo fieri di contribuire al processo di rigenerazione e sviluppo che sta coinvolgendo la città di Milano”.

Brilla il titolo quotato sull’AIM Italia: +2,65%.