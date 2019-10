Sciuker Frames, partner cinese parteciperà al “Fenestration Bau China 2019”

editato in: da

(Teleborsa) – Sciuker Frames parteciperà al Salone Internazionale delle soluzioni finestra “Fenestration Bau China”, grazie alla presenza del Partner Internazionale Wind Constructions Building Materials. L’evento, che si terrà dal 5 all’8 novembre 2019 a Shanghai presso il New International Expo Centre (SNIEC), “è un must per tutti i produttori di serramenti che vogliono affermarsi nel mercato internazionale – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Sciuker Frames Marco Cipriano – . Il nostro obiettivo è incontrare nuovi buyer nazionali ed internazionali e trasferire il valore del Brand Sciuker Frames al mercato asiatico”.

Nel 2018 la fiera leader di settore ha raggiunto oltre 100.000 visitatori da 68 paesi e per questo motivo Wind Constructions Building Materials ha deciso di investire ed esporre le finestre ecosostenibili dal design Made in Italy firmate Sciuker Frames a Fenestration Bau 2019.

La decisione di partecipare all’evento è stata presa a seguito del successo della fiera dell’edilizia internazionale svolta a Guangzhou che ha comportato la campionatura di primari operatori cinesi del settore.

Positivo il titolo Sciuker Frames a Piazza Affari: +2,78%.