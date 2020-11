Sciuker Frames, nuovo contratto per controllata Sciuker Ecospace

editato in: da

(Teleborsa) – Sciuker Frames, azienda attiva nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili, ha ampliato il suo know-how con l’acquisizione di un general contractor per realizzare opere di efficientamento di edifici condominiali e singole unità unifamiliari attraverso l’incentivo dell’Econonus 110% previsto dal Decreto Rilancio, con lo scopo di costruire nuove città sostenibili. Sciuker Ecospace la controllata del Gruppo ha firmato un nuovo contratto d’appalto dal valore di 3,5 milioni di euro per l’efficientamento di un nuovo complesso residenziale.

Il portafoglio ordini si attesta ad oggi a circa 15 milioni di euro- “Il trend continua ad essere più che positivo non solo per la chiusura dell’anno, ma anche per i mesi successivi”, spiega la società nella nota.