Sciuker Frames emetterà nuovi bond convertibili riservati a Atlas

(Teleborsa) – Sciuker Frames, PMI attiva nel settore degli infissi ecosostenibili quotata all’AIM Italia, ha stipulato un accordo di investimento con Atlas Special opportunites e Atlas capital Markets, che prevede l’emissione di bond convertibili sino ad un valore di 5 milioni di euro.

La società emetterà contestualmente un massimo di 4 milioni di warrant a favore di Atlas per la sottoscrizione di azioni Sciuker Frames al prezzo di 2,4 euro per azione per il 50% dei warrant emessi ed al prezzo di 2,8 euro per il restante 50% dei warrant emessi. I warrant sono esercitabili nel periodo compreso tra il 1 agosto 2021 e il 1 agosto 2023, per un valore complessivo massimo in aumento di capitale di 10,4 milioni di euro.

L’operazione – che è condizionata all’approvazione dell’assemblea straordinaria – è finalizzata a fornire uno strumento di finanziamento flessibile per consentire un ampliamento degli investimenti sottostanti al piano industriale. L’accordo di investimento si inserisce nel più ampio disegno di rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria volto a supportare la crescita attesa sia nel segmento direzionale che retail.