Sciuker Frames, controllata firma quarto contratto d’appalto di circa 1,1 milioni

(Teleborsa) – Sciuker Ecospace controllata di Sciuker Frames ha firmato il quarto contratto d’appalto, in qualità di General Contractor, di circa 1,1 milioni di euro, per efficientare un nuovo complesso residenziale che usufruirà dei benefici fiscali disponibili che raggiungono il 110% del valore dei lavori, con la conseguente possibilità di non far sostenere alcun esborso ai committenti.

“Continua la significativa accelerazione delle attività della società controllata Ecospace per effetto dell’avvio dei primi cantieri in grado di beneficiare dell’Ecobonus 110%”, si legge nella nota.