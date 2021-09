Sciuker Frames, controllata Ecospace firma nuovi appalti per oltre 14 milioni

(Teleborsa) – Il Gruppo Sciuker, tramite Sciuker Frames, comunica che la controllata Ecospace ha stipulato 6 nuovi contratti d’appalto dal valore complessivo lordo pari a 14,4 milioni di euro.

Il numero di contratti sottoscritti da Ecospace raggiunge quota 61 con un backlog residuo dell’intero Gruppo pari a 156,5 milioni. Tale backlog “conferma la prosecuzione del percorso di crescita dell’intero Gruppo e pone le basi al raggiungimento degli obiettivi di crescita di fatturato sia per il 2021, sia per il 2022”.

Gli obiettivi in oggetto – fa sapere la società – ampliati in una visione fino al 2024, saranno oggetto del prossimo Piano Industriale che sarà portato in approvazione del Consiglio di Amministrazione il prossimo 5 ottobre 2021.