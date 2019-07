Sciuker Frames completa la fornitura per Palazzo De Angelis

editato in: da

(Teleborsa) – Sciuker Frames, società attiva nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili in legno alluminio e in legno vetro strutturale, ha concluso l’intera produzione di infissi per Palazzo De Angelis, situato a due passi dalla Fontana di Trevi, a Roma.

Il Palazzo storico oggi è soggetto a massicci lavori di recupero e di trasformazione in hotel 5 stelle lusso.

Per il primo piano con facciata in ferro, sono stati scelti gli infissi Offline 48 LA, la linea di lusso firmata Sciuker Frames, perché in grado di favorire il massimo ingresso di luce negli ambienti.

Per i restanti piani, invece, le finestre Stratek C hanno rappresentato la soluzione ideale per preservare le linee classiche dell’edificio.

“Questo progetto – ha affermato Marco Cipriano, Presidente e Amministratore Delegato di Sciuker Frames – consacra Sciuker Frames come partner d’eccellenza per il segmento contract hotel di lusso, con numerose strutture di prestigio che hanno già scelto la qualità Made in Italy e l’ecosostenibilità dei nostri infissi, come il Sofitel Montevideo Carrasco and Spa in Uruguay e il Boscolo Exedra a Milano e Nizza.”