Sciuker Frames, CdA riesamina bilancio 2020. Risultato netto rivisto al rialzo

(Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Sciuker Frames, gruppo quotato su AIM Italia e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, ha riesaminato e riapprovato il bilancio 2020.

“All’esito di più approfondite analisi e di una migliore rappresentazione dei saldi di bilancio”, si legge in una nota, il CdA ha rilevato a conto economico, anziché in una apposita riserva di patrimonio netto, l’effetto economico positivo derivante dal deconsolidamento della partecipazione detenuta dalla società in HUB Frame. Questa rappresentazione non ha comportato alcuna variazione dei saldi di EBITDA, EBITDA Adjusted, EBIT, imposte e patrimonio netto. La società ha anche riclassificato il credito vantato nei confronti della società acquirente della HUB Frame SA, pari a 1 milione di euro, all’interno delle voci che compongono la posizione finanziaria netta.

Alla luce di queste modifiche, il risultato netto consolidato 2020 è stato pari a circa 2,7 milioni di euro (rispetto ai 2 milioni di euro comunicati il 30 marzo 2021), con un incremento del 950% rispetto ai 0,3 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2019, mentre la posizione finanziaria netta è stata pari ad 2,4 milioni di euro (rispetto ai 3,4 comunicati il 30 marzo 2021), in decremento del 68,6% rispetto al 31 dicembre 2019.