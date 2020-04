Sciuker Frames, assemblea approva bilancio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di Sciuker Frames (SCK) ha approvato il bilancio e il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019. L’utile di esercizio è stato destinato per Euro 7 migliaia a riserva legale e per Euro 132 migliaia a riserva legale.

L’Assemblea degli azionisti ha inoltre deliberato l’autorizzazione all’acquisto, in una o più soluzioni, di un numero massimo di azioni ordinarie che conduca la Società a detenere, ove la facoltà concessa sia esercitata per l’intero entro il termine massimo di seguito indicato, un numero di azioni pari, al massimo, al 10 % del capitale sociale, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del

Consiglio di Amministrazione nei termini, e nelle condizioni previste dalla relazione degli amministratori relativa al piano d’acquisto delle

azioni proprie, pubblicata in data 3 aprile 2020.