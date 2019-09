Sciuker Frames annuncia una semestrale in forte crescita

editato in: da

(Teleborsa) – Risultati in forte crescita per Sciuker Frames, che chiude il primo semestre con un utile netto in crescita del 45,2% a 151 mila euro. I ricavi sono aumentati del 51,4% a 6,3 milioni di euro. Parallelamente l’EBITDA sale del 43,8% a 1 milione e l’EBIT del 43,8% a circa 493 mila euro.

“Siamo indubbiamente soddisfatti dei risultati raggiunti nel periodo, in particolare per essere riusciti a migliorare sia nei volumi sia nelle

marginalità”, afferma Marco Cipriano, Presidente e Amministratore Delegato di Sciuker Frames, spiegando che “la crescita del semestre è ancora più significativa se si considera che il mercato registra uno spostamento delle preferenze di acquisto a favore di aziende attente alla salvaguardia del Pianeta”.

“Fare business cercando di diminuire il footprint ambientale – ha sottolineato – ci rende davvero orgogliosi. Siamo certi le nostre collezioni di finestre ecosostenibili e gli investimenti realizzati in tecnologia continueranno a contribuire al raggiungimento dei risultati prefissati”.

La Posizione Finanziaria Netta della società è pari a 6,6 milioni con effetto IFRS 16 (6,0 milioni senza) rispetto a una PFN di 5,3 milioni del 31 dicembre 2018.

Nonostante i buoni risultati, il titolo oggi segna un -0,35% in borsa.