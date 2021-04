Sciuker Frames acquisisce le maggioranza della torinese G.C. Infissi PVC

editato in: da

(Teleborsa) – Sciuker Frames, gruppo quotato su AIM Italia e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita per il 63,50% di G.C. Infissi PVC S.r.l., società attiva nella produzione, lavorazione ed installazione di serramenti. Il prezzo di acquisto è stato fissato in 2 milioni di euro da corrispondersi alla data del closing, oltre al trasferimento in favore dei venditori di complessive 50.000 azioni di Sciuker Frames da effettuarsi al 15 gennaio 2026.

“Questa prima acquisizione del 2021 è un grande passo avanti nel percorso di crescita di Sciuker Frames – ha commentato Marco Cipriano, CEO di Sciuker Frames – da un lato ampliamo significativamente la gamma prodotti con linee di PVC e alluminio, dall’altro acquisiamo un’azienda che in un futuro veloce possiamo portare ad esprimere 25 milioni di euro di fatturato con almeno il 15% di EBITDA”.

GC Infissi impiega 73 dipendenti e, al 31 dicembre 2019, ha registrato ricavi pari a circa 10,1 milioni di euro, con un EBITDA pari a circa 0,3 milioni e una PFN pari a Euro1,1milioni. Al 31 dicembre 2020, i ricavi del bilancio pre-consuntivo ammontano a circa 8,9 milioni di euro con un EBITDA pari a circa 0,1 milioni e una PFN pari a 1,5milioni. “I risultati 2020 sono stati influenzati da un blocco della produzione nei mesi di marzo ,aprile e maggio causati dal Covid-19”, si legge in una nota. Il budget 2021 della società stand alone pre-acquisizione prevedeva un obiettivo di ricavi per circa 10,3 milioni di euro, con un EBITDA di 0,6 milioni.