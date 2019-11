Sciuker Frames, accordo con una ESCO per rilevare credito Ecobonus

editato in: da

(Teleborsa) – Il Decreto Crescita sarà un volano per dare maggiore impulso al settore infissi comportando benefiche ricadute su tutto il comparto dell’edilizia. Lo assicura Sciuker Frames – PMI innovativa, attiva nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili in legno alluminio e in legno vetro strutturale, quotata sul mercato AIM Italia, – nel giorno in cui comunica di aver siglato un accordo con una primaria ESCO (Energy Saving Company) italiana per rilevare il credito Ecobonus, concesso dallo Stato ai contribuenti che eseguono interventi tesi ad aumentare il livello di efficienza energetica, per interventi effettuati fino al 31 dicembre 2019.

Il cliente che sostituirà gli infissi, a far tempo dalla data odierna, potrà usufruire, grazie agli incentivi fiscali di uno sconto in fattura del 50%. Come noto, il Decreto Crescita si prefigge lo scopo di ottenere vantaggi concreti in termini di risparmio energetico, favorendo al tempo stesso una maggiore sostenibilità ambientale con particolare riguardo all’efficienza ed ai consumi.

“L’obiettivo è quello di favorire la realizzazione di interventi di efficienza energetica che pongono al centro il tema dell’ambiente – ha dichiarato Marco Cipriano, Amministratore Delegato di Sciuker Frames – . E noi, come azienda che da tempo fa sue queste finalità, non possiamo che apprezzare il “Decreto”, adoperandoci anche per offrire alla clientela un percorso più agevole. L’accordo oggi concluso permetterà una sostanziale riduzione dell’esborso da sostenere, pari al 50% del costo complessivo, per i clienti interessati alla sostituzione degli infissi. Approfittare di questa agevolazione fiscale, sulla base dell’accordo da noi posto in essere, significa per il cliente poter ottenere uno sconto immediato per i lavori da realizzare”.