Sciopero Vueling-Iberia, 112 voli cancellati nel weekend

(Teleborsa) – Uno sciopero annunciato da tempo, che tuttavia ha creato pochi disagi ai viaggiatori da e per Barcellona. Infatti Vueling, prima compagnia aerea spagnola, facente parte con Iberia e del Gruppo International Airlines, ha cancellato ben 112 voli in programma per uno sciopero del personale di terra dell’Aeroporto El Prat di Barcellona, secondo più grande della Spagna.

La serie di scioperi, in programma anche per il prossimo fine settimana, ha portato ad una cancellazione totale di ben 124 voli da e per Barcellona.

La Vueling, tuttavia, ha affermato di aver riprogrammato i viaggiatori su altri voli e la Compagnia ha avvertito della possibilità che anche altre società aeree potrebbero essere coinvolte nello sciopero.