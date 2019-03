Sciopero trasporto aereo, Alitalia cancella oltre 90 voli tra le 10:00 e le 14:00

editato in: da

(Teleborsa) – Disagi in vista per chi viaggia in aereo a causa dello sciopero nazionali che riguarda il settore indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo. Lo stop per i lavoratori del comparto previsto per oggi lunedì 25 marzo è di 4 ore, dalle 10 alle 14 mentre; nella stessa fascia oraria, Anpac e Anpav hanno confermato lo sciopero di quattro ore per piloti e assistenti di volo Alitalia.

La ex compagnia di bandiera ha fatto sapere che ad ora sono 97 i voli cancellati, nazionali e internazionali. Per questo, “Alitalia ha attivato un piano straordinario che prevede l’impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali per riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata”, come si legge sul sito della compagnia.

Anpac e Anpav, in rappresentanza dei Piloti e degli Assistenti di volo di Alitalia SAI e Alitalia Cityliner aveva confermato lo sciopero “in considerazione del fatto che l’atteggiamento del management in amministrazione straordinaria (Alitalia) non ha consentito di superare le attuali criticità”.

Nella stessa fascia oraria è confermato anche lo sciopero degli addetti alla sicurezza negli aeroporti che si fermeranno dalle 10 alle 14. Tra i motivi della protesta lo stop alla trattativa per il rinnovo del contratto nazionale. Lo scalo di Bergamo, terzo in Italia, ha consigliato ai passeggeri di recarsi in aeroporto con almeno 3 ore di anticipo.

Stop di 24 ore invece per il personale navigante Air Italy proclamato da Filt-Cgil/Uilt-Uil/Ugl-ta, ma con fasce orarie garantite dalle 07.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 21.00, come confermato dalla compagnia.

In una nota i sindacati hanno specificato che lo sciopero coinvolgerà “ad eccezione dei controllori di volo, tutti gli addetti del settore, piloti e assistenti di volo, tecnici della manutenzione e personale di terra delle compagnie aeree e gli addetti all’Handling, al Catering e delle gestioni aeroportuali. Alla base dello sciopero c’è la situazione Alitalia – prosegue la nota – il cui esito non è affatto scontato, con circa 1500 addetti ancora in Cigs e la mancanza di un riscontro su alcune criticità gestionali e altre legate al costo del lavoro”.

Infine, i sindacati denunciano “la mancanza di certezze e di risorse adeguate al Fondo di solidarietà del settore che ha permesso di gestire le crisi passate e che deve servire per accompagnare quelle in atto, causate dalla mancanza di regole che sta determinando crisi aziendali in tutti i comparti, mettendone a rischio l’occupazione”.