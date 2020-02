Sciopero trasporto aereo 25 febbraio: Alitalia cancella 350 voli

editato in: da

(Teleborsa) – Ancora una giornata di passione per migliaia di viaggiatori che dovranno fare i conti con lo sciopero nazionale del trasporto aereo di 24 ore di tutto il settore proclamato per domani, martedì 25 febbraio per tenere acceso il faro sulla crisi che colpisce il comparto.

Alla base della protesta – proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo – la “grave crisi che imperversa nel settore e il proliferare di situazioni di pesante disagio industriale”, su tutte Air Italy e Alitalia. C’è poi il nodo dell’annullamento del finanziamento del Fondo di solidarietà del trasporto aereo che contribuisce ad integrare i redditi dei lavoratori posti in ammortizzatore sociale.

ALITALIA CANCELLA 350 VOLI – Sul sito della compagnia pubblicate in dettaglio le tratte cancellate: 313 nella sola giornata di martedì, una ventina nella serata del 24 e un’altra ventina nella prima mattinata del 26 febbraio, legati alle cancellazioni del 25. Opereranno invece regolarmente, precisa Alitalia, i voli di martedì nelle fasce garantite dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Per limitare i disagi, la compagnia ha attivato un piano straordinario che prevede l’impiego di aerei più capienti sulle rotte domestiche e internazionali.