Sciopero trasporti, Toninelli: “Sindacati facciano passo indietro”

(Teleborsa) – Un gesto di responsabilità per garantire agli italiani che stanno andando in ferie a fine luglio un viaggio sereno, specie dopo il rogo doloso che ha bloccato le ferrovie e diviso in due il Paese nella giornata di lunedì 22 luglio.

È quanto scrive il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, sulla sua pagina Facebook dopo la conferma dello sciopero indetto per il 24 luglio dai lavoratori dei trasporti terrestri e marittimi e il 26 luglio per il settore aereo.

“Il diritto allo sciopero è garantito dalla Costituzione, ma ho chiesto alle sigle un gesto di responsabilità rispetto al delicato periodo di esodo estivo in cui ci troviamo e all’indomani del gravissimo attentato che ha bloccato il sistema ferroviario“, si legge nel post pubblicato dopo l’incontro avvenuto al ministero in cui ha chiesto ai sindacati di rimandare l’astensione dal lavoro.

Il ministro ha annunciato l’apertura di “tavoli tematici al mio ministero per dare soluzioni alle tante questioni importanti che preoccupano chi lavora nel settore” e ha ricordato “lo sforzo del mio dicastero e del Governo che sta già dando frutti importanti in relazione alle loro istanze”, come “le recenti conquiste in tema di tutela del lavoro nell’autotrasporto rispetto al dumping generato dalle aziende di alcuni Paesi europei”.

Toninelli ha poi ricordato “l’impegno enorme nel far decollare Alitalia senza più spreco di danaro pubblico“, lo sblocco delle “opere come mai prima e i contratti di programma Anas ed RFI puntano molto sulla manutenzione che aumenta la qualità della vita di chi viaggia e di chi lavora sulle nostre reti”.

Per questo, conclude il ministro, “ci auguriamo che i sindacati vogliano tener conto delle esigenze di tutti gli italiani in questa importante settimana di fine luglio“.