Sciopero trasporti, per l’8 marzo attesi disagi soprattutto nelle grandi città

(Teleborsa) – Possibili disagi domani venerdì 8 marzo per gli utenti del trasporto pubblico. Il “blocco” deciso da diverse organizzazioni sindacali autonome e annunciato in funzione di sciopero generale riguarda infatti tutti i comparti del settore. Difficoltà sono previste in prevalenza nelle grandi città, dove contestualmente all’agitazione si svolgeranno le iniziative per la Festa della donna.

A Milano, lo sciopero del personale viaggiante e di esercizio del TPL (Trasporto Pubblico Locale) è fissato dalle 8.45 fino alle 15.00, e dalle 18.00 sino a fine servizio. A Roma, invece, il via allo stop parte alle 8.30 per protrarsi fino alle 17.30, per riprendere alle 20.00 sino al termine del servizio. A Napoli, interruzione dalle 8.30 alle 17.00 e dalle 20.00 fino a mezzanotte.

L’8 marzo incroceranno le braccia anche i lavoratori del comparto aeroportuale, navale, ferroviario e taxi. I disagi, infatti, interesseranno i collegamenti marittimi con le isole maggiori, che si fermeranno un’ora prima delle partenze; taxi fermi, invece, dalle 8.00 alle 22.00.

Per il trasporto aereo fermata di 24 ore, con il personale Alitalia interromperà il servizio per 4 ore e lo stesso quello di Air Italy.

I ferrovieri Trenitalia, NTV e Trenord si asterranno dal lavoro dalla prossima mezzanotte alle 21 di domani venerdì. Le Frecce Trenitalia viaggeranno regolarmente, come il collegamento “Leonardo Express” Roma Termini- aeroporto intercontinentale di Fiumicino.

I Cobas dell’Anas incroceranno le braccia da mezzanotte alle ore 23,59 della stessa giornata, ovvero per l’intero arco delle 24 ore dell’8 marzo.