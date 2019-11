Sciopero per il clima, in piazza anche le Sardine

editato in: da

(Teleborsa) – I giovani ambientalisti del FridaysForFuture e le Sardine in piazza in tutta Italia gli uni accanto agli altri per il quarto sciopero globale per il clima.

In 100 città italiane gli attivisti che si ispirano a Greta Thunberg sfileranno insieme al movimento nato a Bologna che vuole “riappropriarsi della politica”, come hanno chiarito i fondatori, anche in risposta alla comunicazione e alla visione politica di Matteo Salvini.

Tra le 6000Sardine in molti erano già scesi per le strade in occasione degli scioperi del clima: ideali simili e una visione comune che chiede ai politici di attuare “immediate strategie per ridurre le emissioni ed arginare così gli effetti del surriscaldamento che ci sta rubando il futuro” hanno portato oggi i due movimenti uno accanto all’altro.