Sciopero Generale Trasporti, ASPI: possibili chiusure varchi a pagamento manuale

editato in: da

(Teleborsa) – Previsto per domani, mercoledì 24 luglio, lo sciopero generale dei Trasporti proclamato dalle organizzazioni sindacali. “Per quanto riguarda la rete autostradale gestita da Autostrade per l’Italia, lo sciopero potrebbe coinvolgere il personale di esazione di presidio ai caselli dalle ore 22:00 di martedì 23 luglio alle ore 22:00 di mercoledì 24 luglio”, si legge in una nota ufficiale.

“Durante lo sciopero, prosegue Aspi, è dunque possibile che alcuni varchi per il pagamento manuale possano restare chiusi a causa dell’eventuale assenza degli esattori. Rimarranno invece sempre attivi i varchi dotati di cassa automatica e quelli Telepass. Le Direzioni di Tronco della società hanno previsto la presenza ai caselli di personale che assisterà costantemente chi viaggia, agevolando l’utilizzo dei mezzi di pagamento automatici nei casi in cui fossero chiusi i varchi presidiati manualmente.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità saranno diramati tramite: i collegamenti “My Way” in onda sul canale 501 Sky Meteo24 e su Sky TG24 (canali 100 e 500 di Sky e canale 50 del Digitale Terrestre); sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple; su Sky TG24 HD ; sul sito autostrade.it; su RTL 102.5; su Isoradio 103.3 FM; attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in Area di Servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il Call Center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24″.