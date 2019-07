Sciopero Alitalia differito dal 26 luglio al 6 settembre

editato in: da

(Teleborsa) – Alla fine le sigle sindacali del trasporto aereo, e più specificamente del personale navigante, Anpac, Anpav e Anp, hanno deciso di differire completamente lo sciopero di piloti e assistenti di volo di Alitalia proclamato per venerdì 26 luglio. Inizialmente prevista della durata di 24 ore e poi declassata a 4 ore, l’agitazione è slittata al 6 settembre e durerà 24 ore.

Peccato che l’accoglimento dell’invito del Garante degli scioperi, così come del Ministero dei Trasporti, che ieri con un’apposita ordinanza che aveva ridotto l’astensione a 4 ore, non precluda ripercussioni sui passeggeri, i quali si sono visti cancellare i voli prenotati da tempo con tanto di preavviso da parte della compagnia aerea, a sua volta messa in difficoltà dall’incertezza venutasi a creare.