Sciopero aereo, Uilt: “Misure urgenti per il settore”

(Teleborsa) – “Oggi sciopero del settore del Trasporto Aereo perché non sono più rinviabili misure urgenti per un migliore quadro regolatorio che sostenga lo sviluppo economico e sociale del settore. Alla Conferenza nazionale sul Trasporto Aereo sono state condivise misure importanti che vanno attuate subito”. A dichiararlo è il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi nella giornata dello sciopero nazionale del settore aereo.

Il sindacato, aggiunte Tarlazzi, chiede con urgenza “una legge di sostegno affinché la competizione tra le imprese e tra i vettori avvenga sulla qualità e non sulla compressione delle tutele e dei diritti dei lavoratori”.

Per questo sarebbe “necessario prevedere il Ccnl del trasporto aereo quale riferimento minimo dell’intero settore, per eliminare ogni forma di dumping, che finora ha causato troppe crisi aziendali e troppi lavoratori precari, ed ha scalciato la concorrenza sana. Infine bisogna rendere strutturale il finanziamento del fondo di sostegno al reddito del settore, ora coperto solo per il 2019 ed in misura inferiore alle necessità”.

Richieste specifiche invece per Alitalia ed Air Italy. Uiltrasporti ha infatti chiesto “un piano industriale urgente che sia veramente di rilancio e non di riduzione dei perimetri. L’attenzione che ha garantito il Governo su Alitalia deve sfociare in un coinvolgimento della rappresentanza sindacale dei lavoratori e nella definizione di un assetto industriale e finanziario improntato sullo sviluppo delle aree di business di rilancio, che preveda in primo luogo un aumento degli aerei di lungo raggio con nuove rotte intercontinentali soprattutto sul Nord America, una reinternalizzazione dei servizi di manutenzione ed il potenziamento dell’handling. Auspichiamo – conclude Tarlazzi – che dopo questa giornata seguiranno risposte positive, evitandoci di dover fare ulteriori azioni di sciopero”.