Schnabel: “Crisi economica durerà più di quella sanitaria”

editato in: da

(Teleborsa) – “La durata è l’aspetto cruciale“. Questo il messaggio che l’esponente tedesca del Comitato esecutivo della BCE, Isabel Schnabel, anticipa in vista delle decisioni del Direttorio, che si terrà il 9 e 10 dicembre, per rispondere alle nuove sfide della seconda ondata di Covid e dal protrarsi della crisi pandemica.

“Mercati, imprese e famiglie devono capire che ci saremo fin quando sarà necessario – ha detto all’agenzia Bloomberg – da parte mia questa è la chiave“.

“Se pensate alle precedenti decisioni, sono state assunte in una fase in cui non c’era ancora una seconda ondata alla quale, invece, stiamo assistendo, in Europa e altrove. Questo sembra suggerire che, sebbene i vaccini stiano creando molte speranze, la pandemia sarà più protratta. Penso che questo debba riflettersi nelle nostre decisioni”.

“Nelle precedenti decisioni – aggiunge – consideravano che il periodo pandemico sarebbe durato fino a giugno 2021. Ora questo può apparire troppo ottimistico”.

E “la crisi economica – avverte – durerà di più di quella sanitaria“. Schnabel ha anche ribadito che il piano di acquisti anticrisi di titoli, il PEPP, e i rifinanziamenti ultra agevolati alle Banche (TLTRO) saranno con ogni probabilità di nuovo i due strumenti chiave con cui agire.

Infine, ha detto che il livello attuale degli stimoli “assicura un supporto consistente all’economia”.