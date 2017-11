Scatto rialzista per Royal Caribbean Cruises grazie ai conti

(Teleborsa) – Vigoroso rialzo per la seconda più grande compagnia di crociere al mondo, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,20%.

Driver principale del rialzo, sono i conti del trimestre chiuso al 30 settembre, che hanno evidenziato un aumento dell’utile netto a 752,8 milioni di dollari, pari a 3,49 dollari per azione, rispetto ai 693,3 milioni (3,21 dollari per azione) registrati nei tre mesi precedenti.

In aumento anche i ricavi, saliti a 2,57 miliardi che centrano le aspettative di consensus.

Per il quarto trimestre, in corso, la società si attende un utile per azione (EPS) adjusted compreso tra 1,15-1,20 dollari inferiore agli 1,26 dollari stimati dagli analisti.

La tendenza di breve di Royal Caribbean Cruises è in rafforzamento con area di resistenza vista a 132 dollari USA, mentre il supporto più immediato si intravede a 126. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 138.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)