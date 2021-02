Scatto in borsa di Unipol e UnipolSai dopo i conti positivi

editato in: da

(Teleborsa) – In un’apertura debole per Piazza Affari (e per le altre borse europee), svettano Unipol e UnipolSai, in apprezzabile rialzo dopo i conti positivi del 2020. Il gruppo Unipol staccherà un dividendo unitario di 0,28 euro per azione, mentre di UnipolSai di 0,19 euro per azione, in aumento del 18,7% rispetto al 2019.

Unipol è in guadagno dell’1,44% sui valori precedenti, portandosi a 4,496. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 4,531 e successiva a 4,619. Supporto a 4,443.

Ancora più grande il rialzo di UnipolSai, rispetto ai valori della vigilia, che si attesta a 2,478, registrando un +3,77%. Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 2,515 e successiva a quota 2,591. Supporto a 2,439.