Scambi sotto i livelli della vigilia per tutti i mercati europei

editato in: da

(Teleborsa) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Dopo una partenza positiva, gli indici europei sono passati in negativo nella tarda mattinata. Quella di oggi è una seduta estremamente tecnica e caratterizzata da maggiore volatilità, in quanto scadono contemporaneamente futures e opzioni su azioni e indici (chiamata delle “quattro streghe“). Sul fronte macroeconomico, è stata confermata un’inflazione in rialzo dello 0,4% su base mensile e del 3% su base annuale ad agosto nell’eurozona.

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.759,5 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,56%.

In salita lo spread, che arriva a quota +102 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,73%.

Tra le principali Borse europee si muove sotto la parità Francoforte, evidenziando un decremento dello 0,49%, nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità, e incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.

Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,43% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata sotto la parità a 28.419 punti.

Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,33%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star (+0,34%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Moncler (+3,09%), Atlantia (+1,91%), Campari (+1,64%) e Italgas (+1,42%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su STMicroelectronics, che ottiene -2,01%.

Scivola Stellantis, con un netto svantaggio dell’1,87%.

In rosso Recordati, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,81%.

Spicca la prestazione negativa di Ferrari, che scende dell’1,71%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Autogrill (+4,81%), Rai Way (+2,88%), Brunello Cucinelli (+2,63%) e ENAV (+2,09%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Sesa, che ottiene -2,34%.

Webuild scende dell’1,94%.

Calo deciso per Sanlorenzo, che segna un -1,88%.

Sotto pressione Esprinet, con un forte ribasso dell’1,11%.