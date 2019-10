Scambi sotto i livelli della vigilia per tutti i mercati europei

editato in: da

(Teleborsa) – I principali listini del vecchio continente continuano la mattinata senza slanci, mentre Milano si palesa fanalino di coda per performance. Ad appesantire le contrattazioni di eurolandia, le notizie provenienti dal fronte Brexit.

Il colpo di scena di ieri – in cui si è visto il Parlamento approvare l’accordo proposto dal primo ministro Boris Johnson e, al contempo, bocciare la mozione che velocizzata la ratifica dell’intesa entro il 31 ottobre – rendono sempre più delineati i timori di un nuovo rinvio del divorzio tra Gran Bretagna e Unione Europea.

Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,113. L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,47%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 54,18 dollari per barile.

Aumenta di poco lo spread, che si porta a +131 punti base, con un lieve rialzo di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,91%.

Tra gli indici di Eurolandia resta vicino alla parità Francoforte (+0,03%), Londra avanza dello 0,35%, e contrazione moderata per Parigi, che soffre un calo dello 0,38%.

Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,41%; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share, che scambia sotto i livelli della vigilia a 24.381 punti. In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-0,24%), come il FTSE Italia Star (-0,5%).

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore materie prime, con un +0,59% sul precedente.

Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori sanitario (-1,93%), tecnologia (-1,84%) e viaggi e intrattenimento (-0,95%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza BPER (+1,35%), Unipol (+0,76%), Tenaris (+0,57%) e CNH Industrial (+0,55%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Amplifon, che ottiene -4,14%.

Tonfo di Pirelli, che mostra una caduta del 2,65%.

Lettera su STMicroelectronics, che registra un importante calo del 2,23%.

Calo deciso per Ferrari, che segna un -1,67%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, FILA (+2,97%), ASTM (+2,59%), Piaggio (+1,83%) e Sias (+1,63%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Salini Impregilo, che prosegue le contrattazioni a -3,44%.

Sotto pressione Zignago Vetro, con un forte ribasso dell’1,96%.

Soffre Brunello Cucinelli, che evidenzia una perdita dell’1,95%.

Preda dei venditori Inwit, con un decremento dell’1,44%.

(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)