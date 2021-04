Scambi al ribasso per l’azionario europeo, inclusa Piazza Affari

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, con l’attenzione degli investitori che resta concentrata sulla crescita dei contagi da coronavirus in molti paesi.

Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,207. Prevale la cautela sull’oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,22%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 64,18 dollari per barile.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +102 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,79%.

Tra i mercati del Vecchio Continente pensosa Francoforte, con un calo frazionale dello 0,29%, tentenna Londra, con un modesto ribasso dello 0,53%, e in rosso Parigi, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,83%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,80% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il FTSE Italia All-Share, che scivola a 26.770 punti.



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Banca Mediolanum (+1,21%), Banca Generali (+0,93%) e CNH Industrial (+0,51%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Leonardo, che prosegue le contrattazioni a -1,91%.

Spicca la prestazione negativa di BPER, che scende dell’1,82%.

Banco BPM scende dell’1,80%.

Calo deciso per Unicredit, che segna un -1,79%.

Unico titolo a media capitalizzazione a Milano, Italmobiliare ottiene un +4,34%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Juventus, che ottiene -6,86%.

Affonda Mediaset, con un ribasso del 3,73%.

Crolla ERG, con una flessione del 2,57%.

Vendite a piene mani su Technogym, che soffre un decremento del 2,29%.