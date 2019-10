Scambi al ribasso per l’azionario europeo, inclusa Milano

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata negativa per la borsa milanese e le altre principali piazze europee, sui timori di un rallentamento economico globale dopo i deludenti dati della manifattura americana e la revisione al ribasso delle stime di crescita della Germania da parte dei principali istituti di ricerca tedeschi.

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,091. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,69%.

Invariato lo spread, che si posiziona a +140 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,86%.

Tra gli indici di Eurolandia soffre Francoforte, che evidenzia una perdita dello 0,94%, preda dei venditori Londra, con un decremento dell’1,39%, giù Parigi, che soffre un calo dell’1,26%.

Sessione negativa per Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,71%; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il FTSE Italia All-Share, che scivola a 23.701 punti. In discesa il FTSE Italia Mid Cap (-0,75%), come il FTSE Italia Star (-1,1%).

Andamento negativo a Piazza Affari su tutti i comparti.

Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori costruzioni (-1,81%), materie prime (-1,75%) e beni per la casa (-1,54%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Banco BPM (+2,90%), UBI Banca (+1,81%), BPER (+1,47%) e Fineco (+1,02%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Pirelli, che prosegue le contrattazioni con un -2,43%.

Vendite a piene mani su Moncler, che soffre un decremento del 2,01%.

Vendite su Leonardo, che registra un ribasso dell’1,97%.

Seduta negativa per Tenaris, che mostra una perdita dell’1,86%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, SOL (+1,13%), Piaggio (+1,04%), Reply (+0,80%) e IREN (+0,75%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su RCS, che continua la seduta con -4,84%.

Pessima performance per Guala Closures, che registra un ribasso del 3,00%.

Sessione nera per OVS, che lascia sul tappeto una perdita del 2,73%.

In caduta libera Maire Tecnimont, che affonda del 2,63% dopo i festeggiamenti di ieri per l’accordo in Russia da 1 miliardo.

