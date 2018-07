Scali di Tenerife e Gran Canaria, no a nuove piste di volo

editato in: da

(Teleborsa) – No a nuove piste di volo per gli scali di Tenerife e Gran Canaria. Lo riferisce una testata locale di Tenerife, secondo la quale per il direttore generale di AENA, Mario Otero, l’eventuale realizzazione di nuove piste negli aeroporti di Tenerife Sur e Gran Canaria sarebbe un intervento ingiustificato e soprattutto rischioso, per gli impatti sui costi delle tariffe.

Otero ha osservato che non è necessario alcun intervento nei due aeroporti e che un investimento per la costruzione di nuove piste porterebbe inevitabilmente ad un aumento dei costi dei biglietti, rendendo l’Arcipelago meno competitivo e provocando perdite significative nell’economia turistica.

Gli otto aeroporti delle Canarie, secondo quanto dichiara il direttore di AENA, hanno ancora una capacità del 30%, ovvero fino a 58,6 milioni di passeggeri l’anno, benché alcuni, come ad esempio Tenerife Sur e Lanzarote, siano più vicini alla saturazione di altri e sarebbe consigliabile osservare gli esiti dell’impatto a Tenerife Norte dopo l’approvazione dello sconto aereo per il 75% dei voli tra le isole e la penisola.

Durante la scorsa stagione invernale, caratterizzata da record di operativi, l’occupazione della pista di Tenerife Sur è stata del 45% e quella di Gando del 66%.

Riguardo ai piani di investimento, per un totale di 370 milioni di euro, Otero ha confermato che verranno eseguiti per intero, già a partire dal 2021 con la realizzazione del secondo terminal Tenerife Sur, in previsione di un aumento del 50% dei passeggeri, così come per lo scalo di Gran Canaria.