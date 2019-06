Sblocca-Cantieri, Conte fa appello alla Lega: “Il tempo è poco. Si rischia il caos”

editato in: da

(Teleborsa) – E’ caos sul Dl Sblocca-cantieri la cui approvazione deve arrivare nei prossimi giorni, con il Premier Conte che lancia un altro appello alla Lega perché ritiri il “super emendamento” che blocca per due anni il Codice degli Appalti, ed il leader del M5S Luigi Di Maio che si dice “fiducioso” su una “soluzione condivisa e di buon senso”.

Il Premier Giuseppe Conte lancia un appello alla Lega – “Il tempo è poco, mi raccomando”, afferma il Presidente del Consiglio, arrivando a Torino per la bilaterale tra Italia e Commissione europea sull’inquinamento dell’aria.

“Il super-emendamento ha portato con sé oltre 400 emendamenti”, ricorda il Premier, aggiungendo che così “rischia di creare il caos”. Fra le norme che decadranno – ha aggiunto – anche quelle a favore dei terremotati.

La Lega resta ferma sulla sua posizione: l’Italia ha le idee chiarissime – “Non ho alcuna intenzione di far cadere il governo, ma il governo è pagato per fare, i ministri e i presidenti sono pagati per fare”, ha affermato il leader della lega Matteo Salvini a Radio Rtl, aggiungendo “non è la Lega ma il Paese che ha le idee chiarissime” e che è necessario “resettare il codice degli appalti” per “cancellare tutta quella burocrazia”.

Il M5S conta su “soluzione condivisa e di buon senso” – “Sono sicuro che si arriverà a una soluzione condivisa e di buon senso”, dice il leader del M5S Luigi Di Maio, dicendosi fiducioso e continto che “bisogna far ripartire il paese”.

Frattanto, i lavori sul Dl Sblocca cantieri sono ripresi dopo lo stop di ieri in Senato. I tecnici dei ministeri ed il relatore Agostino Santillo (M5S) si stanno concentrando sulle proposte di modifica al provvedimento, fatta eccezione per il contestatissimo emendamento della Lega.