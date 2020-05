Savona, per uscire da crisi servono più investimenti produttivi

editato in: da

(Teleborsa) – La politica monetaria espansiva ha sempre meno effetti sull’economia reale per questo servono “maggiori investimenti produttivi”. Lo ha affermato il presidente della Consob, Paolo Savona, nel corso di un’audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle banche.

“La bassa remunerazione delle attività finanziarie in cambio della loro liquidabilità – ha spiegato Savona – sembra essere sempre meno efficace nel trasmettere effetti all’economia reale”. La condizione va risolta con “maggiori investimenti produttivi esogeni” attivabili con la politica fiscale come viene annunciato a livello interno ed europeo. “Da noi, per la loro attuazione, il risparmio sarebbe sufficiente, ma il suo impegno in questa direzione richiede che si ristabilisca fiducia nel futuro”.

Il presidente della Consob ha poi sottolineato “l’impatto marginale” delle vendite allo scoperto su una Piazza Affari fortemente colpita dall’impatto dell’emergenza Covid. Ma ha avvertito che “non significa che le banche italiane e il mercato finanziario nelle sue diverse accezioni si possono considerare fuori dalla crisi economica in corso”. La loro uscita – ha detto – “dipende dalla ripresa produttiva, nei due aspetti della entità e rapidità con cui si presenterà”.

Per Savona borsa deve rimanere aperta altrimenti “il risparmio italiano se ne va tranquillamente all’estero”. La chiusura della borsa significa “uscire dall’economia di mercato”.