Savona: “L’intelligenza artificiale al servizio della Consob”

(Teleborsa) – L’intelligenza artificiale al servizio della nuova Consob del futuro. A dirlo è Paolo Savona, presidente della Commissione nazionale per le società e la Borsa, in un’intervista pubblicata sul Sole 24 Ore.

Savona ha ricordato i due obiettivi da raggiungere: “utilizzare le nuove tecnologie per far funzionare bene il mercato e proteggere il risparmio”.

Per farlo, rileva l’ex ministro, “occorre considerare l’habitat, interno e internazionale. Ecco perché serve una visione complessiva, da cui discendono le scelte operative”.

“Sta nascendo la Consob del futuro“, dichiara Savona che parla di una “una rivoluzione culturale perché ho ricevuto un mandato preciso che, al di là delle polemiche, intendo svolgere”.

“Oggi – spiega il neo presidente Consob – buona parte degli abusi di mercato passa tramite i canali elettronici. Per questo diventa decisivo cogliere le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale per bloccarli. Non è facile perché è un inseguimento continuo tra le capacità innovative del mercato e quelle dell’autorità di vigilanza, che per essere efficace deve comprenderle il più rapidamente possibile. Un compito fondamentale per contribuire al pieno equilibrio tra democrazia, Stato e mercato”.

“Il problema della sicurezza dei dati – osserva ancora – è evidente, sia per evitare incursioni dall’esterno sia per le strategie difensive”. Alla domanda se nella nuova Consob il ruolo dei commissari cambierà, Savona risponde: “Svolgono e continueranno a svolgere un ruolo fondamentale perché l’autorità, secondo quanto stabilisce la legge, è governata dalla Commissione e non dal presidente in autonomia. Ugualmente in Banca d’Italia c’è un direttorio, che affianca il governatore. Non un leader indiscusso come in passato. I quattro commissari attuali sono preparati e complementari perché hanno conoscenze assortite”.