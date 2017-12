SAVE, nuovo traguardo per l’aeroporto di Venezia: raggiunti 10 mln di passeggeri

(Teleborsa) – L’aeroporto di Venezia segna il raggiungimento del nuovo traguardo di 10 milioni di passeggeri registrati da gennaio ad oggi.

Elia Piazzon il 10milionesimo passeggero del Marco Polo, in partenza per Monaco di Baviera con il volo Air Dolomiti EN8203 delle ore 13.15. Il premio di SAVE per il giovane viaggiatore consiste in due biglietti di andata e ritorno su Chicago, la nuova destinazione intercontinentale del Marco Polo che opererà dalla primavera 2018.

Un obiettivo perseguito dalla società di gestione SAVE attraverso una strategia di sviluppo attenta ad ogni segmento di traffico, che ha determinato un ritmo di crescita costante e progressivo. Il nuovo traguardo arriva solo un anno dopo il precedente risultato di 9 milioni di passeggeri, raggiunto nel mese di novembre 2016.

Da gennaio ad oggi il volume dei passeggeri del Marco Polo ha registrato un andamento positivo del +8%, dato superiore alla media nazionale che si attesta leggermente sotto il 7%.

La previsione di chiusura del traffico 2017 è di 10,4 milioni di passeggeri. L’andamento degli ultimi 7 anni di gestione evidenzia bene la crescita continua dei volumi: l’incremento medio dei passeggeri dal 2010 al 2017 è stato pari al + 6,1%, a fronte di una crescita media nazionale del + 3,3%.

“Il traguardo di dieci milioni di passeggeri oggi raggiunto rappresenta una tappa importante nella storia dell’Aeroporto di Venezia” – ha dichiarato Enrico Marchi, Presidente di SAVE – “La soddisfazione non è determinata solo dall’entità della cifra, ma dalla qualità che la compone.”Le novità del 2018, prime tra tutte le linee di lungo raggio per Chicago e Seul che opereranno dalla primavera, concretizzano un lavoro basato su approfondite analisi condotte da un management altamente qualificato. Il ruolo dell’aeroporto di Venezia di gateway intercontinentale ne esce ulteriormente rafforzato, al centro di un sistema di oltre 16 milioni di passeggeri che comprende gli aeroporti di Treviso, Verona e Brescia”.