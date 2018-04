SAVE lancia la piattaforma “Venice Connect”

editato in: da

(Teleborsa) – SAVE, la società che gestisce l’aeroporto Marco Polo, lancia la piattaforma “Venice Connect”, che permette ai passeggeri dei vettori low cost di arrivare a Venezia e transitare sul volo di un’altra compagnia legacy, senza rifare il check in.

Il nuovo sistema consente di velocizzare i transiti tramite un sistema automatizzato, anche per i passeggeri delle compagnie low cost, con il trasferimento dei bagagli in meno di due ore. Tra pochi giorni sarà operativa la piattaforma per i voli di Easyjet, ben presto il sistema sarà esteso alle altre tipologie di connessioni, anche da e per le rotte intercontinentali.