Saudi Aramco sceglie le banche per l’IPO, presto in Borsa

(Teleborsa) – Si concretizza sempre più il cammino di quotazione per Saudi Aramco, al mercato di Riad.

Il colosso petrolifero ha già scelto alcune delle banche che dovranno seguire il percorso di quotazione. Tra queste, figurano nomi come Bank of America, Goldman Sachs e JP Morgan, ma la tempistica dell’IPO non è ancora definita.

Nelle ultime ore, il CEO della compagnia controllata dalla casa regnante di Riad, Amin Nasser ha detto che avverrà “molto presto”.

L’IPO è parte integrante del piano di rilancio del colosso petrolifero, che si incentra su una totale discontinuità organizzativa e punta a far cassa per finanziare il piano “Vision 2030”, l’ambizioso progetto di trasformazione green del Paese, sostenuto dal Principe ereditario Mohammed bin Salman.