Saudi Aramco, rinviato ancora lo sbarco in Borsa

(Teleborsa) – Rinviato a data da destinarsi il mega sbarco in Borsa della compagnia petrolifera Saudi Aramco.

Mentre sono ormai due anni che si attende che il debutto in Borsa del colosso saudita, l’amministratore delegato della compagnia Amin Nasser ha dovuto ammettere di non poter confermare nemmeno il 2020 come anno di quotazione. Lo ha rivelato alla CNBC.

L’IPO era stata inizialmente ipotizzata per quest’anno, poi nel 2019.

Nel 2016 il principe ereditarioMohammed bin Salmanaveva annunciato l’intenzione di quotare il 5% della società in due Listini diversi, quello domestico di Riad e una piazza internazionale. Allora i funzionari sauditi avevano calcolato che l’offerta sarebbe stata la maggiore di sempre e avrebbe valutato Saudi Aramco circa 2 mila miliardi di dollari.