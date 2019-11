Saudi Aramco, ridimensionata l’IPO al mercato interno

editato in: da

(Teleborsa) – Cambiano le carte in tavola per l’IPO Saudi Aramco. Quello che doveva essere il più grande collocamento di tutti i tempi è improvvisamente stato chiuso alla finanza internazionale e diretto al solo mercato interno. Secondo alcune indiscrezioni stampa, infatti, il Regno di Riad, proprietario del colosso petrolifero, avrebbe liquidato le banche d’affari che curavano lo sbarco alla borsa di Tadawul in Arabia Saudita, a seguito di diversità di vedute sul prezzo di collocamento.

Riad ha così deciso di estromettere dall’affare gli investitori occidentali e di limitare la quota dell’offerta all’1,5% del capitale dal 5% indicato in precedenza.